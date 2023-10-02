"Алроса" выплатит дивиденды за I полугодие в размере 3,77 рубля на акцию

Компания направит на выплату дивидендов за отчетный период 27,77 млрд рублей

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Акционеры алмазодобывающей компании "Алроса" утвердили решение выплатить дивиденды за I полугодие 2023 года в размере 3,77 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

"Сумма, которую "Алроса" направит на выплату дивидендов, превышает величину свободного денежного потока за I полугодие 2023 года и эквивалентно 50% прибыли по МСФО", - говорится в сообщении. "Алроса" направит на выплату дивидендов за отчетный период 27,77 млрд рублей.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет определен по состоянию на 18 октября.

Последний раз "Алроса" выплачивала дивиденды за первое полугодие 2021 года в размере 8,79 рубля на акцию.

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья. Российская Федерация владеет 33,03% акций "Алросы", Республика Саха (Якутия) - 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых компания осуществляет свою деятельность, - 8%. В свободном обращении находится около 34% акций компании.