FT: цены на сыр фета могут вырасти из-за последствий циклона "Даниэль" в Греции

По данным издания, погибли тысячи животных, дававших молоко для изготовления этого продукта, а производство кормов для оставшихся приостановили

ЛОНДОН, 2 октября. /ТАСС/. Цены на сыр фета могут вырасти из-за затопления в Греции, вызванного штормом "Даниэль". Тысячи животных, дававших молоко для изготовления этого продукта, погибли, а производство кормов для оставшихся приостановлено, написала газета Financial Times (FT).

"Посевы и заводы, производящие корма для животных, затоплены", - сообщил изданию владелец компании по производству феты Николаос Бизиос Bizios Dairy Industry. Он указал, что цены на сыр могут вырасти, если стоимость кормов для животных увеличится.

По данным издания, в результате наводнения в сентябре в регионе Фессалия, который снабжает молоком около 40% греческих производителей мягкого сыра, погибло примерно 80 тыс. коз и овец. Спасти оставшийся скот крайне трудно из-за высокого уровня воды, кроме того, животным не хватает корма, отмечает Financial Times. "В ближайшее время производители столкнутся с дилеммой, поскольку производство молока сократится; им придется выбирать, куда направить свою продукцию", - полагает глава ассоциации молочной промышленности Греции Христос Апостолопулос. По его мнению, в первую очередь дефицит феты может затронуть саму Грецию, поскольку фермеры будут стремиться продать товары по экспортным ценам.

Как отмечает газета, около четверти земель, используемых для сельского хозяйства и промышленности в регионе, оказались затопленными, и вероятно, останутся непригодными для выращивания кормовых культур в течение долгих лет. "Через несколько месяцев начнется цепная реакция, которая приведет к краху в особенности малых предприятий", - указал консультант по сельскому хозяйству Яннис Карастергиос. В связи с этим "многие местные производители готовы покинуть свои деревни и переехать в город", сообщил Фотис Патунис глава ассоциации животноводов населенного пункта Паламас, наиболее пострадавшего от наводнения.

Общий ущерб от циклона "Даниэль" для греческого животноводства может составить миллионы евро, пишет газета.