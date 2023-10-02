"Аэрофлот" будет компенсировать задержку рейсов милями

Если задержка составит от двух до четырех часов, то пассажиру начислят 2 тыс. миль, от четырех до восьми часов - 3 тыс. миль, от восьми часов - 4 тыс. миль

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. "Аэрофлот" с 2 октября начнет компенсировать задержку рейсов милями, говорится в сообщении авиакомпании. Мили будут начисляться в дополнение к уже существующим видам компенсаций.

"Аэрофлот" с 2 октября запустил компенсацию за задержку рейсов милями программы лояльности "Аэрофлот Бонус". Мили будут начисляться в случае задержки рейса по вине авиакомпании, в дополнение к мерам компенсации, установленным законодательством", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в "Аэрофлоте", количество неквалификационных миль будет зависеть от времени задержки: если задержка составит от двух до четырех часов, то пассажиру будет начислено 2 тыс. миль, от четырех до восьми часов - 3 тыс. миль, от восьми часов - 4 тыс. миль.

"Если номер участника указан в бронировании, мили будут начисляться автоматически. В остальных случаях пассажирам, которым положена компенсация, необходимо зарегистрироваться в программе "Аэрофлот Бонус" и не позднее 30 дней с момента задержки направить онлайн-запрос через форму обратной связи с темой "Задержка рейса". Мили, начисленные в качестве компенсации, являются неквалификационными", - добавили в компании.