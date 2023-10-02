В Грузии на 25% увеличат дополнительную пошлину на импорт муки

Суммарно она составит около $96

ТБИЛИСИ, 2 октября. /ТАСС/. Правительство Грузии решило повысить на 25% временную пошлину на импорт пшеничной муки для поддержки местных производителей. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства Грузии Тенгиз Насаридзе.

"В последние месяцы выявилась тенденция роста импорта муки, вызванная нестабильным формированием цен, избыточным урожаем в мире. С учетом этого мы решили повысить на 50 лари (около $19,2 - прим. ТАСС) пошлину на импорт [1 тонны] муки, которая суммарно составит 250 лари (около $96 - прим. ТАСС)", - заявил Насаридзе по итогам прошедшего заседания правительства.

Замминистра также сообщил, что решено ввести дополнительные пошлины на ввоз ячменя и отрубей в размере 100 лари (около $38,4) за 1 тонну. По словам Насаридзе, это поможет местным производителям пшеницы в реализации своей продукции по приемлемым для них ценам. Он подчеркнул, что принятое решение о повышении импортных пошлин никак не повлияет на цены на хлеб.

По словам Насаридзе, срок действия дополнительной пошлины на импорт пшеничной муки будет продлен до 1 марта 2024 года.

В Грузии с 12 июня вступила в силу временная пошлина на импорт пшеничной муки для поддержки местных производителей. Согласно документу, при импорте более 200 кг пшеничной муки, каждый 1 кг выше этого порога облагается пошлиной в 0,2 лари (около $0,08). Исключение составляет продукция, на которую выдан сертификат EUR-1, дающий преференции при импорте товаров из Евросоюза.

Грузия обеспечивает себя пшеницей лишь на 15%, остальное приходится на импорт. Главным поставщиком пшеницы является Россия. В 2022 году Грузия импортировала из РФ более 184 тыс. тонн пшеницы. Далее следуют Казахстан и Украина. Власти Грузии не раз заявляли, что в ближайшие годы планируют увеличить объем выращиваемой пшеницы до 50% потребляемого в стране. Грузинские фермеры, занимающиеся выращиванием пшеницы, не раз проводили акции протеста, выражая недовольство тем, что из-за ввоза в страну дешевой муки и пшеницы они не могут реализовывать свою продукцию.