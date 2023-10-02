Треть опрошенных россиян сталкивались с мошенническими клонами приложений банков

По данным ITFB Group, 4% из них потеряли деньги

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Треть россиян сталкивались с мошенническими клонами приложений банков, при этом 4% из них потеряли деньги. Об этом говорят результаты опроса компании ITFB Group, с которым ознакомился ТАСС. В проведенном с 18 августа по 28 сентября исследовании приняли участие почти 2,5 тыс. человек.

В ITFB Group отметили, что после введения санкций против российских банков и удаления их приложений из маркетов смартфонов, количество их мошеннических клонов, распространяющихся по разным каналам, увеличилось. По этой причине 42% респондентов хранит лишь небольшое количество денег на карте, а 9% полностью снимают все деньги. При этом каждый пятый опрошенный (22%) хранит на карте все свои деньги, предпочитая устанавливать суточные, недельные или месячные лимиты на снятие наличных или переводы.

Респонденты, столкнувшиеся с клонами банковских приложений, рассказали, что мошенники распространяют ссылки через мессенджеры, соцсети и электронную почту (44%), звонят по телефону и убеждают установить "обновленное" приложение банка (35%). На маркетах смартфонов фейковое ПО встречали 12% опрошенных, еще 9% переходили на фишинговый сайт.

"Мошеннические клоны максимально похожи на официальные приложения. Например, приложение "В Банк" - фейк ВТБ, TBank App - "Тинькофф". Злоумышленники используют официальный дизайн бренда, изображения карт. Распространять вредоносное ПО через маркеты смартфонов у мошенников получается не всегда, поэтому они широко используют социальную инженерию и убеждают пользователей установить приложение с помощью соцсетей, мессенджеров, телефонных обзвонов. Так распространяются приложения "Сбер 2.0" и "Поддержка Сбербанка". Этот софт не имеет никакого отношения к банку, за ним прячутся мошеннические программы удаленного доступа к устройству. Визуально клон полностью имитирует официальное приложение", - рассказал руководитель отдела iOS-разработки департамента мобильной разработки ITFB Group Никита Бородкин.

Нередко люди узнают о том, что скачали мошенническое ПО уже постфактум, когда деньги потеряны, добавил он. При этом россияне продолжают активно пользоваться приложениями банков даже если они удалены из маркетов. Так, около 76% россиян продолжают пользоваться приложениями банков, удаленных с AppStore и Google Play. Около 40% опрошенных используют софт, установленный до февраля 2022 года. Четверть респондентов сказали, что после введения санкций скачали и установили приложение по ссылке с официального сайта банка, 12% обратились за помощью к сотрудникам банка. У 9% опрошенных официальное приложение банка по-прежнему доступно в маркетах смартфонов, так как банк не под санкциями. Часть россиян (14%) совсем не пользуется банковским мобильным софтом.

"При скачивании банковского приложения с AppStore или Google Play не всегда можно однозначно установить соответствие. И официальные, и мошеннические программы распространяются на маркетах под сторонними юрлицами или разработчиками. Для того чтобы обезопасить себя, лучше всего обратиться за помощью к менеджеру банка и опираться на официальные источники информации, где обычно указывается ссылка на новое выпущенное приложение", - пояснил Никита Бородкин.