В Калининградской области более чем вдвое снизили ставку по микрозаймам для бизнеса

Глава региона Антон Алиханов поручил обеспечить доступность финансовой поддержки для малого бизнеса и самозанятых

КАЛИНИНГРАД, 2 октября. /ТАСС/. Процентную ставку по микрозаймам снизили с этой недели в Калининградской области более чем в два раза решением губернатора Антона Алиханова. Глава региона поручил обеспечить доступность финансовых мер поддержки для малого бизнеса и самозанятых в условиях роста ключевой ставки Центробанка, к которой привязаны условия областных программ льготного финансирования, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Теперь льготное финансирование в размере до 5 млн рублей сроком на три года можно получить под ставку в размере 6% годовых. А для начинающих предпринимателей, которые зарегистрировали свой бизнес менее двух лет назад, ставка снижена до 4%, чтобы они смогли развивать свой бизнес с минимальными издержками по заемным средствам", - рассказала министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Вероника Лесикова, слова которой приводит пресс-служба. Это решение, отметила она, обеспечивает доступность мер поддержки в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

С этой недели центр "Мой бизнес" Калининградской области вдвое снижает процентную ставку по микрозаймам. До этого размер процентов, привязанный к показателю ключевой ставки Центробанка РФ, составлял 13% годовых для всех получателей и 6,5% - для льготных категорий.

Заявки на микрозаймы по сниженной ставке принимаются до 30 октября, информирует пресс-служба.

Отмечается, что микрозаймы являются одной из самых востребованных мер поддержки у представителей малого бизнеса и особенно самозанятых, число которых в регионе устойчиво растет. Ежедневно в Центре поддержки предпринимательства Калининградской области "Мой бизнес" выдается минимум один микрозайм, текущий портфель выданных займов составляет 520 штук на 540 млн рублей. Объемы этой поддержки растут: в 2022 году сумма выданных микрозаймов в два раза превысила показатель 2021 года. В 2023 году на эти цели из областного бюджета дополнительно направили 100 млн рублей.