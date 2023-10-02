Захарова заявила, что Шольц обрекает промышленность ФРГ на банкротство, отдавая деньги ВСУ

Официальный представитель МИД России отметила, что ведущая отрасль германской индустрии - химическая промышленность - "сегодня находится при смерти"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц своими действиями вгоняет немецкую химическую промышленность в банкротство, у руководства в Берлине есть деньги для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), но нет средств на поддержание своей экономики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, ведущая отрасль германской индустрии - химическая промышленность - "сегодня находится при смерти". "У Германии есть деньги на то, чтобы поставлять снаряды киевским боевикам, но нет ни единого евроцента, чтобы помочь собственной экономике. Немецкий канцлер своими руками вгоняет химическую промышленность страны в банкротство, что потенциально приведет к тысячам новых безработных и полновесной рецессии", - написала дипломат в Telegram-канале.

Она указала на оценки экспертов, согласно которым стагнация и кризис в химической промышленности Германии почти необратимы. Главное требование производителей к немецким властям - остановить рост цен на электроэнергию. "А может быть, повышение цен на электроэнергию как-то связано с подрывом наиболее стабильного маршрута поставки энергоресурсов в Германию год назад? - задалась вопросом Захарова. - Когда официальный Берлин наберется смелости и скажет, что все это как-то связано с тем, что нитки "Северного потока" и "Северного потока - 2" были взорваны в результате индустриального теракта?".

Официальный представитель МИД РФ также обратила внимание, что в настоящее время в немецких СМИ транслируются вбросы о том, что трубопроводы якобы взорвали украинцы. "Раньше подобных публикаций хватило бы для того, чтобы выслать посольство, ввести санкции, разработать стоп-листы и даже поддержать требование какого-нибудь маргинального трибунала. Я правильно понимаю, что канцлер спонсирует Украину - страну, подорвавшую экономику его страны? С другой стороны, если [американский публицист] Сеймур Херш прав в том, что Олаф Шольц прекрасно знал о планах взорвать газопроводы, то все происходящее можно смело назвать затянувшейся внутренней депрессией в Германии", - заключила Захарова.

О взрывах на "Северных потоках"

Nord Stream AG 27 сентября 2022 года сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. После этого Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Германия, Дания и Швеция объявили о проведении своих национальных расследований, но отказались подключить к ним Россию.

8 февраля американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своей статье, ссылаясь на источник, заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности.