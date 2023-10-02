S7 Group стала собственником зданий бывшего судоремонтного завода в Мурманске

Компания намерена заняться его восстановлением

МУРМАНСК, 2 октября. /ТАСС/. S7 Group стала собственником зданий на территории бывшего судоремонтного завода в Мурманске и восстановит завод. Также компания намерена инвестировать в создание одного из объектов культурно-делового центра "Новый Мурманск", который должен был находиться на территории этого завода, но кластер перенесли в другое место города, сообщили в правительстве Мурманской области.

S7 прежде не занималась судостроением и судоремонтом.

"Правительство Мурманской области и S7 Group подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и создании современного судоремонтного предприятия в Мурманске. Компания стала собственником зданий и сооружений на территории судоремонтного завода в Мурманске", - говорится в сообщении.

Как отметил председатель совета директоров S7 Group Евгений Елин, компания заинтересована в восстановлении судоремонтного завода в Мурманске. "S7 Group не только авиационная, но и инженерно-производственная компания с большим опытом. Здесь мы используем весь наш опыт создания промышленных производств", - приводится в сообщении слова Елина. Отмечается, что S7 также примет участие в разработке мастер-плана Мурманска, который готовится по поручению президента России Владимира Путина.

"Первое, о чем мы договорились - развитие промышленных мощностей и создание современного предприятия по судоремонту. Это особенно необходимо с учетом текущей конъюнктуры и потребностей, так как закрытие портов и судоремонтной инфраструктуры за рубежом увеличивает потребность в обслуживании у рыбаков", - цитирует губернатора Андрея Чибиса правительство Заполярья.

Кроме того, S7 Group намерена инвестировать в создание культурно-делового центра "Новый Мурманск", объекты которого планировалось разместить на территории бывшего судоремонтного завода. "Ранее мы планировали проект по созданию современного городского пространства. Мы переносим "Новый Мурманск" на другую территорию. Первым элементом станет региональный центр здоровья и отдыха "Арктический акватермальный физкультурно-оздоровительный комплекс", - приводится цитата Чибиса.

О компании и проекте "Новый Мурманск"

S7 Group - крупнейший частный авиационный и технический холдинг России, объединяющий компании, осуществляющие деятельность в сфере авиаперевозок, технического обслуживания воздушных судов, разработки, внедрения и развития различных современных инженерных и IT-решений.

Проект "Новый Мурманск" предусматривал комплексную реновацию промышленной территории бывшего судоремонтного завода в центре Мурманска в городское пространство с международным культурно-деловым центром, морской набережной, музеем Арктики, крытым парком-мостом, апартаментами для туристов, офисными помещениями, магазинами, фудкортом, кафе и ресторанами с арктической кухней. Предварительная стоимость реализации проекта оценивалась в 16,9 млрд рублей.