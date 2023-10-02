Bloomberg: Эфиопия расследует деятельность главы ВОЗ в период управления Минздравом страны

По информации агентства, власти страны подозревают чиновника в причастности к растрате госсредств и фальсификации документов во время работы министром здравоохранения государства с 2005 по 2012 год

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Власти Эфиопии начали расследование в отношении главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса из-за его деятельности в период пребывания на посту министра здравоохранения страны. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Из документов Платформы по защите информаторов в Африке, попавших в распоряжение агентства, стало известно о расследовании Министерства финансов Эфиопии в отношении Гебрейесуса, начатом еще в 2021 году. Эфиопские власти подозревают чиновника в причастности к растрате госсредств и фальсификации документов во время работы министром здравоохранения Эфиопии с 2005 по 2012 год.

Среди материалов дела банковские выписки, показания свидетелей и переписка по электронной почте между следователями, свидетелями и банками. Официальных обвинений при этом выдвинуто не было, однако министерство рекомендовало передать дело чиновника в полицию и генпрокурору.

Сам Гебрейесус отверг обвинения, назвав их частью "клеветнической кампании", и назвал их политизированными и связанными с его членством в сепаратистской организации НФОТ (Национальный фронт освобождения Тыграя). По его словам, его семья в Эфиопии подверглась преследованию, а квартира была конфискована.

Повстанцы подняли в ноябре 2020 года в Тыграе мятеж, атаковав на территории штата базы федеральных сил. Вслед за этим они начали продвижение на юг страны с целью заблокировать Аддис-Абебу, однако правительственным силам удалось остановить их наступление. Федеральные власти и руководство повстанцев обменялись 24 августа обвинениями в нарушении существовавших между ними с минувшей весны гуманитарного перемирия и прекращения огня. Бои вспыхнули на юге Тыграя и на севере соседнего штата Амхара. 1 сентября руководство повстанцев обвинило власти Эфиопии и соседней Эритреи в начале наступления на их позиции на северо-западе Тыграя, а 9 сентября - в наступлении на северо-востоке штата. Африканский союз предложил сторонам под своей эгидой переговоры, которые начались в ЮАР 25 октября. Сейчас они завершились достижением первого соглашения.