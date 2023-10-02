Предприятия Брестской области апробировали технологии индустрии 4.0

Далее этот проект распространят на другие регионы Белоруссии

МИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Проект по стимулированию перехода к технологиям Четвертой промышленной революции (Индустрии 4.0 ) успешно реализован в Брестской области Белоруссии, далее он будет распространен на другие регионы республики. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики.

"Все цели и задачи проекта выполнены. В значительной степени успех проекта достигнут благодаря устойчивому финансированию со стороны РФ через трастовый фонд ООН по промышленному развитию (Unido)", - говорится в сообщении. В качестве партнеров также выступили Брестский облисполкомом, Брестский научно-технологический парк и Брестский государственный технический университет.

К проекту подключат и другие белорусские регионы. "Системная работа Минэкономики, Unido и российской стороны позволяет, опираясь на результаты данного проекта, расширить сотрудничество по внедрению технологий Четвертой промышленной революции на другие регионы Беларуси", - отмечается в сообщении. Далее он будет реализован в Могилевской области.

К реализации проекта технологии Индустрии 4.0 в Брестской области приступили в 2020 году, он был апробирован на предприятиях государственной и частной форм собственности. Среди них пинский "Кузлитмаш", Барановичский автоагрегатный завод, Барановичский завод автоматических линий, деревообрабатывающие предприятия, частный производитель оборудования для переработки пищевой продукции. Ранее первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, национальный координатор проекта международной технической помощи "Стимулирование потенциала технологий Четвертой промышленной революции для инклюзивного и устойчивого промышленного развития в Беларуси" называл одной из основных задач проекта повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий Брестской области за счет внедрения цифровизации, программ по бережливому производству.

Индустрия 4.0 предполагает качественно новый подход к производству, основанный на массовом внедрении информационных технологий в промышленность, масштабной автоматизации бизнес-процессов и распространении искусственного интеллекта.