2 октября, 13:36
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Азербайджан пообещал налоговые льготы предпринимателям Карабаха

Резидентов также освобождают от НДС на импортируемую технику и оборудование

БАКУ, 2 октября. /ТАСС/. Особый экономический режим и налоговые льготы будут распространены на предпринимателей Карабаха. Об этом говорится в заявлении администрации президента Азербайджана, в котором приводятся детали планов реинтеграции региона.

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"Пакет стимулирующих мер, включая налоговые и таможенные льготы, связанные с особым экономическим режимом, введенным в целях ускорения экономического развития в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, распространяется на территории проживания жителей", - говорится в тексте заявления, опубликованного государственным информагентством Azertag.

Власти Азербайджана ввели на территориях, перешедших под контроль Баку в ноябре 2020 года, особые преференции для бизнеса, участвующего в формировании перерабатывающей промышленности и инфраструктуры. Резидентам на несколько лет предоставляются налоговые льготы, а также они освобождаются от НДС на импортируемую технику и оборудование. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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