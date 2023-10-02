Азербайджан пообещал налоговые льготы предпринимателям Карабаха

Резидентов также освобождают от НДС на импортируемую технику и оборудование

БАКУ, 2 октября. /ТАСС/. Особый экономический режим и налоговые льготы будут распространены на предпринимателей Карабаха. Об этом говорится в заявлении администрации президента Азербайджана, в котором приводятся детали планов реинтеграции региона.

"Пакет стимулирующих мер, включая налоговые и таможенные льготы, связанные с особым экономическим режимом, введенным в целях ускорения экономического развития в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, распространяется на территории проживания жителей", - говорится в тексте заявления, опубликованного государственным информагентством Azertag.

Власти Азербайджана ввели на территориях, перешедших под контроль Баку в ноябре 2020 года, особые преференции для бизнеса, участвующего в формировании перерабатывающей промышленности и инфраструктуры. Резидентам на несколько лет предоставляются налоговые льготы, а также они освобождаются от НДС на импортируемую технику и оборудование.