СМИ: на Украине число дел о мошенничестве увеличилось в 2,5 раза за последние три года

По информации издания "Экономическая правда", за первые восемь месяцев 2023 года в стране возбудили 59,6 тыс. уголовных производств по факту мошенничества

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Офис генпрокурора Украины в этом году зафиксировал аномальную активность мошенников в стране. Об этом сообщает издание "Экономическая правда", указывая на увеличение числа уголовных дел о мошенничестве в 2,5 раза.

Так, за первые восемь месяцев этого года в стране было возбуждено 59,6 тыс. уголовных производств по факту мошенничества. При этом за весь 2021 год было возбуждено 23,8 тыс. таких дел, в 2022 - почти 32,1 тыс.

Отмечается также, что в этом году количество новых уголовных производств растет от месяца к месяцу. Если в начале года в среднем было открыто 6,7 тыс. новых производств против мошенников, уже с мая среднее количество таких производств в месяц составляет 8,2 тыс.

Несмотря на рост количества открытых производств, до суда такие дела доходят с каждым годом все реже, отмечает издание. За восемь месяцев этого года в суд переданы лишь 14% от общего количества открытых производств. Для сравнения, за аналогичный период 2021 года в суд попадало 30% от общего числа дел.

В сентябре правоохранительные органы Украины сообщали, что с февраля 2022 года возбудили 863 уголовных дела, связанных с незаконным использованием и хищением гуманитарной помощи и благотворительных пожертвований. По информации украинских СМИ, гуманитарная помощь, предназначенная для нужд военных, активно продается на рынках всех городов Украины.