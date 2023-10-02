2 октября, 13:45

Глава TotalEnergies предупредил, что энергопереход будет дорого стоить потребителям

Патрик Пуянне спрогнозировал, что цены на СПГ в ближайшие два года сохранятся на прежнем уровне

АБУ-ДАБИ, 2 октября. /ТАСС/. Потребители энергии должны понимать, что энергопереход будет дорого им стоить, цены на электричество в будущем вырастут. С таким предупреждением выступил глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне на нефтегазовой выставке ADIPEC.

"Потребители должны понимать, что этот переход будет дорого им стоить, - сказал он. - И правительства должны найти способы сделать его постепенным".

Глава TotalEnergies также выразил уверенность, что цены на электричество в будущем вырастут на фоне энергоперехода.

Кроме того, Пуянне спрогнозировал, что цены на СПГ в ближайшие два года сохранятся на прежнем уровне. Однако к концу десятилетия они могут снизиться, поскольку сейчас в мире запускается много СПГ-проектов. 

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