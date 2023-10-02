"Яндекс" продублировал на картах названия в Ханкенди

В сервисе "Яндекс.Карты" теперь вместе с армянскими названиями приводятся азербайджанские

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Сервис "Яндекс.Карты" продублировал названия части улиц в главном городе Нагорного Карабаха Ханкенди (Степанакерте), теперь вместе с армянскими названиями приводятся азербайджанские.

В начале сентября названия на картах приводились только в армянском варианте. Сейчас же они указаны в формате "азербайджанское название/армянское название". Главная улица города теперь называется проспект Азербайджана/ Азатамартикнери, а улица 20 февраля, названная в честь даты, когда внеочередная сессия народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) обратилась к Верховным Советам Армянской ССР, Азербайджанской ССР и СССР с просьбой о передаче НКАО из состава Азербайджана в состав Армении, приводится в варианте "28 мая/20 февраля". В Азербайджане 28 мая отмечается День независимости.

Аналогичная ситуация наблюдается и с другими городами Карабаха, улицы переименованы в Агдере (Мардакерте), Ходжавенде (Мартуни) и других населенных пунктах.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться.