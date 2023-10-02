В Казахстане заявили о планах производить манго и авокадо в промышленных масштабах

Стоимость проекта на первом этапе составляет $4 млн

АСТАНА, 2 октября. /ТАСС/. Манго и авокадо планируют выращивать в Казахстане в тепличном комплексе площадью 5,3 га, расположенном в Сайрамском районе Туркестанской области республики. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Руководитель предприятия Тимур Утешов планирует <...> производить такие виды фруктов, как манго, авокадо", - говорится в сообщении. Комплекс построен турецкой компанией Gen group Qazaqstan, там уже выращивают бананы сортов, адаптированных к казахстанским климатическим условиям, в объеме 1 тыс. тонн в год.

Для расширения деятельности по выращиванию экзотических фруктов предприятие в ближайшее время расширит тепличные угодья еще на 5 га, отметили в администрации. Стоимость проекта на первом этапе составляет $4 млн.