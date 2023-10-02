Минфин выплатил купон по евробондам на 20,9 млрд рублей с погашением в 2030 году

Выплаты провели в соответствии с указом президента России "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Минфин России выплатил купон по евробондам с погашением в 2030 году в сумме 20,9 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте министерства.

"Средства для выплаты купонного дохода и части номинальной стоимости по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации с окончательным сроком погашения в 2030 году в сумме 20,9 млрд руб. (эквивалент $214,5 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий"), - говорится в сообщении.

Выплаты проведены в соответствии с указом президента Российской Федерации от 9 сентября 2023 года № 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам".