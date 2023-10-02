В Подмосковье создадут интерактивную карту динамики работы МСП

Сервис позволит создать новые возможности для запуска бизнеса и контролировать состояние работающих предприятий, а также выявлять системные вопросы, стоящие перед МСП

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Интерактивную карту Московской области, демонстрирующую работу субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и взаимодействие властей с бизнесом, создадут в Подмосковье. Сервис позволит оценивать эффективность МСП в городских округах и выявлять системные проблемы, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

"Чтобы добиться симметричности среди муниципалитетов, мы осуществляем сквозной мониторинг всех округов на предмет самочувствия и динамики развития в них МСП. Еще более эффективно эту работу позволит осуществлять новый инструмент, который мы вскоре запустим в рамках системы ЦУР "Бизнес". Это будет дашборд по МСП в муниципалитетах - интерактивная карта Подмосковья, отражающая динамику МСП и работу региона с бизнесом. Она покажет число МСП, разделяя их по видам деятельности и отраслям, полученные ими меры поддержки, уже решенные или находящиеся в процессе решения проблемы бизнеса, вновь зарегистрированные компании и многое другое", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

Она отметила, что сервис позволит не только создать новые возможности для запуска бизнеса, но и эффективно контролировать состояние работающих предприятий, а также выявлять системные вопросы, стоящие перед МСП как на уровне региона, так и в городских округах.

"Система сервисов и мер поддержки, действующих в Московской области, уже позволила создать благоприятные условия для развития предпринимательства. Уже сегодня, согласно рейтингу, опубликованному Forbes, 13 из 30 российских городов с наилучшими условиями для ведения бизнеса - подмосковные. Среди лучших - Красногорск, Химки, Видное, Люберцы, Мытищи, Королев, Долгопрудный, Домодедово, Раменское, Щелково", - подчеркнула Зиновьева.