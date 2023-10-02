Петербургский НИИ вакцин готов втрое нарастить выпуск вакцины "Конвасэл"

Вакцина применяется одноразово у взрослых от 18 лет и старше

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский институт вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России готов втрое нарастить выпуск вакцины от коронавирусной инфекции "Конвасэл" уже в ноябре 2023 года. Об этом сообщил и.о. директора института Евгений Маковский.

"Санкт-Петербургский институт вакцин и сывороток ФМБА России готов увеличить выпуск вакцины "Конвасэл" в 3 раза, до 3 млн доз в месяц, уже в ноябре текущего года. Это позволит полностью обеспечить потребность системы здравоохранения и вовремя провести вакцинацию пациентов в группах риска", - сказал Маковский, чей комментарий приводит пресс-служба ФМБА России.

Вакцина применяется одноразово у взрослых от 18 лет и старше. Иммунитет после вакцинации сохраняется не менее одного года, добавили в пресс-службе.

"Вакцины первого поколения создавались на основе поверхностного S-белка, в котором происходят мутации, вследствие чего и появляются новые штаммы вируса. В нуклекапсидном N-белке, на базе которого создана вакцина "Конвасэл", мутации от штамма к штамму коронавируса минимальны или полностью отсутствуют, что гарантирует эффективность применения Конвасэл вне зависимости от того, какой в данный момент актуален штамм коронавируса", - говорится в сообщении.