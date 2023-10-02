"Т Плюс" выплатит дивиденды за первое полугодие из расчета 8,99 копейки на акцию

Реестр акционеров на получение дивидендов закроется 10 октября

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Акционеры "Т Плюс" утвердили выплату дивидендов за первое полугодие 2023 года в размере 8,99 копейки на акцию, сообщила компания.

Реестр акционеров на получение дивидендов закроется 10 октября 2023 года.

Уставный капитал общества разделен на 44 467 039 514 акций номиналом 1 рубль. Таким образом, на дивиденды будет направлено 3,998 млрд рублей.

Основные направления деятельности "Т Плюс" - генерация, энерготрейдинг, ретейл, энергосервис. Компания обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Ее клиентами являются более 16 млн физических лиц и свыше 180 тыс. юридических лиц.

Под управлением группы находятся 53 электростанций, более 400 котельных и свыше 21,7 тыс. км тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность - 51,4 тыс. Гкал/ч.