Норвегия ввела новый пакет санкций против РФ

Он в том числе предусматривает запрет на транзит через российскую территорию "товаров и технологий, которые могут способствовать увеличению военного и технологического потенциала России или развитию сектора обороны и безопасности"

СТОКГОЛЬМ, 2 октября. /ТАСС/. Норвегия ввела новые санкции против России, присоединившись к представленному ранее 11-му пакету санкций ЕС в отношении Москвы. Об этом сообщается в распространенном заявлении МИД королевства.

"Новый раунд санкций в основном соответствует мерам 11-го санкционного пакета ЕС", - подчеркнули в норвежском внешнеполитическом ведомстве.

Норвежский пакет предусматривает запрет на транзит через российскую территорию "товаров и технологий, которые могут способствовать увеличению военного и технологического потенциала России или развитию сектора обороны и безопасности". Ограничения также затронут продукцию авиационной и космической отрасли, предметы роскоши, некоторые виды железа и стали, а также запрет на перевозки прицепов и полуприцепов с российской регистрацией.

В Осло также сообщили о готовности ввести ограничения на экспорт "определенных товаров и технологий" в страны, использующиеся для обхода режима антироссийских санкций.

Норвегия не является членом ЕС. При этом в Осло поддержали большую часть санкционных мер Брюсселя, в том числе ввели запрет на въезд в страну автомобилей с российской регистрацией с 3 октября. Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций в отношении России 23 июня.