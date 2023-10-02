В России планируют составить новую карту перспектив нефтегазоносности в 2025 году

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского геологического нефтяного института также намерены вести количественную оценку ресурсов углеводородов в постоянном режиме, ежегодно обновляя данные

НОВОСИБИРСК, 2 октября. /ТАСС/. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского геологического нефтяного института (ВНИГНИ) планируют создать новую актуальную карту перспективных для обнаружения нефти и газа территорий в 2025 году. Также есть намерение вести количественную оценку ресурсов углеводородов в постоянном режиме, ежегодно обновляя данные, рассказал журналистам генеральный директор ВНИГНИ Павел Мельников.

"Новую карту хотим выпустить перспектив [нефтегазоносности], <…> потому что меняются границы, уточняются границы, от границ зависят и объемы ресурсов. <…> Году в 2025 сделаем", - рассказал Мельников в кулуарах всероссийской конференции "Трофимуковские чтения", которая проходит в Институте нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН.

Он пояснил, что количественная оценка ресурсов углеводородов в России проводится с определенной периодичностью. Последняя оценка является основой прогнозов и определения стоимости лицензионных участков для недропользователей и основана на данных 2017 года. Согласно оценке, ресурсы углеводородов на суше в России составляют суммарно 317 млрд тонн, включая накопленную добычу, запасы и потенциальные запасы. На основе этой оценки в 2020 году появилась карта перспектив нефтегазоносности. Однако с тех пор были освоены новые месторождения, в том числе гигантское Пайяхское месторождение в Красноярском крае. По его словам, большая часть данных переведена в цифровой формат, что позволит ежегодно их обновлять.

Мельников рассказал, что на основе этих прогнозов компании-недропользователи принимают решение о начале работ на той или иной территории. По его словам, за последние несколько лет себестоимость разведочных работ и бурения выросла практически в два раза. "Государство заходит на территории слабо изученные, какие-то глубокие горизонты, где есть высокие риски, куда недропользователи не идут. После того, как проводится хотя бы первая стадия работ - сейсморазведка или параметрическое бурение, недропользователям гораздо легче принимать решение по выходу в те или иные территории", - сказал он.

По его словам, в ближайшее время акцент будет сделан на изучение севера Якутии, однако работу будет затруднять отсутствие инфраструктуры - дорог, жилых поселков. Также он отметил неизученные территории на севере Красноярского края, их изучение также будет сопряжено со сложностями, в том числе в выборе методов из-за сложного рельефа. Он отметил, что также интересные для изучения территории есть на Кавказе, на шельфе моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря.

Также специалистами ВНИГНИ ведутся работы на аномальном разрезе Баженовской свиты. По его словам, в Баженовской свите есть аномальные зоны, где помимо низкопроницаемых пластов есть нефтенасыщенные песчаники. "Нами была пробурена скважина "Заозерная", это Карабашская зона Западной Сибири, сейчас будем делать уже работы по интенсификации притоков. Притока при обычном испытании получить не удалось, будем проводить работы по интенсификации, небольшой гидроразрыв", - рассказал он, добавив, что работы по интенсификации начнутся этой зимой.

О конференции

Всероссийская молодежная научная конференция с участием иностранных ученых "Трофимуковские Чтения - 2023" проходит со 2 по 6 октября в Институте нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука. Она посвящена памяти Андрея Алексеевича Трофимука - первооткрывателя трех крупнейших нефтегазоносных провинций мира: Волго-Уральской, Западно-Сибирской и Восточно-Сибирской, углеводородные ресурсы которых служат надежным щитом в системе экономической безопасности России.