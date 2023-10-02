Чернышенко предложил провести межправкомиссию с Кубой на полях форума "Россия" в 2024 году

Вице-премьер РФ отметил, что усилия обеих стран сосредоточены на выполнении договоренностей, достигнутых президентами Владимиром Путиным и Мигелем Диас-Канелем, а также председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Вице-премьер, сопредседатель межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Дмитрий Чернышенко предолжил провести 21-е заседание комиссии во второй половине февраля 2024 года в Москве на полях Международной выставки-форума "Россия". Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера по итогам его рабочей встречи с председателей Национальной ассамблеи народной власти и Госсовета Кубы Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом.

"Вице-премьер [Дмитрий Чернышенко] предложил провести 21-е заседание межправкомиссии во второй половине февраля 2024 года в Москве на полях Международной выставки-форума "Россия", - сказано в сообщении.

По словам вице-преьмера, усилия обеих стран сосредоточены на выполнении договоренностей, достигнутых президентами Владимиром Путиным и Мигелем Диас-Канелем, а также председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом. "Наша плодотворная работа в рамках межправкомиссии дает ощутимые результаты. В текущем году наметилась устойчивая положительная динамика роста двусторонней торговли", - сказал Чернышенко.

Он добавил, что в скором времени по поручению председателя правительства РФ будет подписана программа торгово-экономического и научно-технического сотрудничества на период до 2030 года. "Важнейшим условием для эффективной совместной работы рассматриваем заключение контрактов с российскими компаниями и успешный запуск проектов, предусмотренных российско-кубинской инвестиционной инициативой, в частности, в сфере добычи и переработки минеральных ресурсов, производства тростникового сахара, туризма и гостиничного бизнеса, солнечной энергетики", - сказал Чернышенко.

В свою очередь Хуан Эстебан Ласо Эрнандес отметил продуктивность двусторонних переговоров на всех уровнях. Так, Россия и Куба разработали и подписали рамочное межправительственное соглашение о поощрении участия российских инвесторов в проектах на Кубе.