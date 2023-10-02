Пулково сократит время предполетного обслуживания на 25%

Пройти к выходу на посадку можно будет за 30 минут

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Аэропорт Пулково в Петербурге сократит время предполетного обслуживания на 25%, благодаря проекту "Поток" пройти к выходу на посадку станет возможно за 30 минут. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта).

"Пулково сократит время предполетного обслуживания пассажиров на 25%. Проект "Поток" направлен на создание "бесшовной" среды в аэропорту. <…> Пройти к выходу на посадку можно будет за 30 минут", - приводят в пресс-службе слова директора по наземному обслуживанию компании "Воздушные ворота Северной столицы" Павла Кушниренко.

В пресс-службе также добавили, что для реализации проекта "Поток" будет изменена схема движения транспорта и пассажиров, а также создан кросс-функциональный штаб, который будет на месте регулировать операционную деятельность аэропорта.

В частности, для автобуса №39 запустят выделенную линию - это позволит сократить время въезда на территорию аэропорта на 20%. Также на 15% увеличат пропускную способность аэровокзальной площади и на 15% сократят время регистрации пассажиров за счет изменения организации движения потоков.

Ранее путь пассажира от въезда на территорию аэропорта до входа в зону вылета в среднем занимал 39 минут для внутренних и 41 минуту для международных рейсов.