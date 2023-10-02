Делегация МАГАТЭ начала работу в Казахстане по оценке выбора места для строительства АЭС

Эксперты агентства будут работать там со 2 по 6 октября

АСТАНА, 2 октября. /ТАСС/. Эксперты МАГАТЭ начали работу по оценке выбора территории села Улькен Алма-Атинской области Казахстана как потенциального места для строительства АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Казахстана.

"Началась миссия МАГАТЭ по оценке результатов исследований по выбору района размещения АЭС", - сообщили в пресс-службе Минэнерго Казахстана. По данным ведомства, эксперты МАГАТЭ будут работать со 2 по 6 октября.

"В рамках миссии экспертами МАГАТЭ будет рассмотрена документация по выбору района размещения АЭС с посещением потенциального района (село Улькен, Алма-Атинская область)", - указали в пресс-службе.

По итогам работы будет представлен отчет с предложениями и рекомендациями для дальнейшего определения оптимальной площадки размещения АЭС, отметили в министерстве.

Ранее в Минэнерго сообщили, что по итогам исследований в качестве наиболее предпочтительного района строительства АЭС была выбрана территория села Улькен Жамбылского района Алма-Атинской области. Власти рассматривают нескольких потенциальных поставщиков ядерных технологий - это китайская компания CNNC, южнокорейская KHNP, Росатом и французская EDF.

В начале сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны предложил вынести вопрос строительства АЭС на общенациональный референдум.