Зеленский обсудил с фон дер Ляйен альтернативные пути экспорта украинского зерна в ЕС

Стороны договорились поддерживать конструктивный диалог по снятию односторонних ограничений странами - членами Евросоюза на экспорт украинской аграрной продукции

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен альтернативные маршруты поставок украинской агропродукции в ЕС. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен обсудили альтернативные коридоры по экспорту украинской агропродукции, - говорится на сайте президента Украины. - Стороны договорились поддерживать конструктивный диалог по снятию односторонних ограничений странами - членами ЕС на экспорт украинской аграрной продукции и согласились с необходимостью поиска мер по поддержке украинских фермеров".

15 сентября Еврокомиссия отказалась продлить действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины в пять приграничных государств ЕС, которое было введено 2 мая из-за затоваривания рынков и угрозы банкротства фермеров. ЕК потребовала от Киева представить до 18 сентября план сокращения поставок в эти страны ЕС, что не было сделано. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. Киев подал жалобу во Всемирную торговую организацию и начал расследование недружественных действий трех европейских стран. Венгрия и Польша также заявили, что не намерены продолжать работу в рамках координационной платформы ЕС по регулированию украинского зернового экспорта.

В новость внесена правка (18:46 мск) - передается с уточнением формата переговоров в первом абзаце, исключается третий абзац.