В Белоруссии спрогнозировали рост ВВП в 2024 году до 3,8%

Уровень прогнозной инфляции составил не более 6%

МИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом утвердил прогнозные параметры развития страны на 2024 год с ростом валового внутреннего продукта (ВВП) 3,8%, инфляцией на уровне, не превышающем 6%. Об этом сообщила президентская пресс-служба.

"Главной целью экономической политики будущего года будут обеспечение устойчивости экономики и рост благосостояния населения. Прирост валового внутреннего продукта прогнозируется на 3,8% за счет масштабных инвестиционно-производственных программ, реализации белорусской продукции на внешних рынках и расширения внутреннего спроса", - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что сохранится политика по сдерживанию цен. "Для этого Национальному банку и правительству устанавливается целевая задача по ограничению инфляции на уровне, не превышающем 6%", - отмечается в сообщении.

Ожидается, что инвестиции в основной капитал вырастут на 3,9% в сопоставимых условиях, а экспорт товаров и услуг увеличится на 7,6% (главным образом за счет увеличения объемов продаж). Реальные располагаемые денежные доходы населения также возрастут на 3,5%.

В пресс-службе отметили, что для достижения важнейших параметров правительство утвердит целевой план на 2024 год. В нем будут сконцентрированы первоочередные задачи по реализации производственных, экспортных и инвестиционных планов государственными органами. В целях создания условий для устойчивого роста экономики принят также указ о целевых показателях денежно-кредитной политики на 2024 год. В нем, в частности, предусматривается, что международные резервные активы в 2024 году должны быть не менее $6 млрд, доля необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному риску, - не более 10%.

Согласно важнейшим параметрам прогноза социально-экономического развития республики на 2023 год, рост ВВП запланирован в размере 3,8% к уровню 2022 года, инфляция - не более 7-8%.