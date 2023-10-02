В Петербурге прорабатывают пять офсетных контрактов на поставку лекарств

Также рассматриваются офсеты в сфере технологий модульных конструкций и медицинских изделий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга прорабатывают запуск пяти офсетных контрактов на поставку лекарственных препаратов. Об этом в понедельник сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана.

"Имея опыт по первому контракту, мы прорабатываем еще несколько. Сейчас в работе примерно пять офсетных контрактов по лекарственным препаратам. Мы знаем, что есть возможность заключения межрегиональных офсетов, но пока к этому не подошли, хотя Ленобласть рядом и вполне вероятно, что такой вариант тоже рассмотрим", - сказал он на XV Международной конференции "Что происходит на фармацевтическом рынке?".

Кроме офсетных контрактов, которые касаются лекарственных препаратов, рассматриваются офсеты в сфере технологий модульных конструкций и медицинских изделий.

В 2022 году в Петербурге был заключен первый офсетный контракт. Компания "Р-фарм" стала победителем конкурса на заключение первого в Санкт-Петербурге госконтракта на закупку лекарств со встречными инвестиционными обязательствами.

"Подписание контракта произошло по полях ПМЭФ. Это еще раз свидетельствует о серьезном и взаимном интересе, доверии со стороны поставщика и со стороны заказчика. До 2026 года должно быть построено предприятие и начаться производство", - отметил директор по экономике здравоохранения компании "Р-Фарм" Александр Быков.

Офсетный контракт - это контракт со встречными инвестиционными обязательствами, который заключается госзаказчиком от имени субъекта РФ и предусматривает гарантированный долгосрочный заказ, под который поставщик создает производство. При этом инвестор в период действия контракта получает право выступать единственным поставщиком производимого им товара для других заказчиков на территории этого субъекта Федерации.