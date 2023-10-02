Шольц не смог точно сказать, сколько стоит бензин в Германии

Канцлер ФРГ заявил, что за некоторые виды топлива стоимость составляет около €1,80

БЕРЛИН, 2 октября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц лишь приблизительно смог назвать стоимость топлива на немецких заправках, промахнувшись мимо актуального диапазона цен.

Во время дискуссии с жителями Гамбурга главу правительства попросили сказать, сколько стоит бензин на немецких заправках. "Цены опять очень высокие. Но точно актуальной цены я сейчас не знаю. Думаю, что за некоторые виды [топлива] около €1,80", - сказал канцлер.

Согласно данным Общегерманского автомобильного клуба ADAC, средняя стоимость бензина марки Super E10 составляет €1,875, дизеля - €1,847. Цена самой распространенной марки Super E5 колеблется в диапазоне от 1,85 до €1,96.

В 2022 году цены на бензин на заправках в ФРГ показали максимум - средняя стоимость составила €1,86, что было на 34 цента больше, чем за год до этого.