Хинштейн заявил о необходимости компромисса между "Почтой России" и маркетплейсами

Депутат Госдумы поддержал закупку участниками рынка онлайн-торговли услуг и сервисов у компании

МОСКВ, 2 октября. /ТАСС/. "Почта России" и участники рынка онлайн-торговли должны договориться о решении, которое исключит платеж в 0,5% от квартального оборота маркетплейсов с годовой выручкой не менее 1 млрд рублей, написал в Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн (член совета директоров "Почты России").

В частности, он поддержал закупку маркетплейсами услуг и сервисов у "Почты России". Ранее такую идею выдвигала Ассоциация компаний интернет-торговли, уточнив, что участники российского рынка онлайн-торговли готовы в 2024 году потратить на это 33,5 млрд рублей. Хинштейн в свою очередь отметил, что итоговый размер закупки на 2024 год пока обсуждается, как и условия коммерческого сотрудничества сторон.

Если же не будет найдено альтернативное решение, то придется вернуться к обсуждению идеи инфраструктурного платежа, полагает депутат. Условия договоренностей должны быть максимально прозрачными и "положены на бумагу", подчеркнул он. "Мы говорим о едином подходе, и ему должны следовать все участники рынка", - резюмировал Хинштейн .

Ранее в "Почте России" предложили взимать с маркетплейсов и других участников рынка e-commerce инфраструктурный платеж в размере 0,5% от квартального оборота для поддержки убыточных почтовых отделений. Гендиректор компании Михаил Волков оценивал поступления от инфраструктурных платежей в пределах 24-25 млрд рублей в год.