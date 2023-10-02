Молдавскому поставщику газа Rotalin Gaz Trading приостановили лицензию

Согласно заявлению НАРЭ, приостановка продлится три месяца

КИШИНЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии (НАРЭ) приостановило на три месяца действие лицензии поставщика газа "Rotalin Gaz Trading" и намерено подвергнуть его санкциям за невыполнение обязательств перед потребителями. В сообщении на сайте организации говорится, что поставки газа его клиентам с 3 октября будет обеспечивать совместное российско-молдавское предприятие "Молдовагаз".

"Лицензия на поставку газа, выданная Rotalin Gaz Trading, была приостановлена сроком на три месяца. В то же время временное обязательство по снабжению конечных потребителей природным газом было возложено на поставщика последней инстанции "Молдовагаз", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАРЭ. В нем отмечено, что такое решение принято после того, как компания Rotalin Gaz Trading отказалась выполнить предписание НАРЭ, в котором было указано, что она не должна допускать перерыва в выполнении задач по обеспечению поставок природного газа конечным потребителям по регулируемым ценам. Там же уточняется, что в отношении компании будет начата процедура применения финансовых санкций.

Со своей стороны, руководство Rotalin Gaz Trading, которое обслуживает 21 тыс. потребителей в республике, ранее заявило, что НАРЭ с 5 сентября установило для нее тарифы, которые не отражают затраты и ставят ее в неустойчивое положение.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный два года назад в связи с энергетическим кризисом на фоне поднявшихся почти в семь раз цен на газ. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Весь российский газ направляется в непризнанное Приднестровье для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС, которая обеспечивает 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. Молдавия же закупает газ на спотовых европейских рынках.