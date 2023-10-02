В Смоленской области на поддержку аграриев направят около 1 млрд рублей

Губернатор региона Василий Анохин также сообщил, что в области предстоит убрать порядка 160 тыс. га зерновых культур, 19 тыс. га рапса, более 4 тыс. га льна-долгунца, 2 тыс. га картофеля и овощей открытого грунта

ТАСС, 2 октября. Власти Смоленской области поддержат аграриев, направив в сектор АПК около 1 млрд рублей, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"В этом году направим на поддержку смоленских аграриев почти миллиард рублей. Более 750 млн рублей средств господдержки уже доведено. В целом, нашим сельхозтоваропроизводителям предстоит убрать порядка 160 тыс. га зерновых культур, 19 тыс. га рапса, более 4 тыс. га льна-долгунца, 2 тыс. га картофеля и овощей открытого грунта", - написал Анохин в своем телеграм-канале по итогам совещания в администрации региона.

На полях убрали около 84% зерновых, около 82% - рапса, хозяйства приступают к уборке гречихи. Наибольшую урожайность картофеля отмечают в Кардымовском, Демидовском и Руднянском районах. Самые большие посевы льна - в Дорогобужском, Сафоновском и Ярцевском районах. По этому показателю Смоленская область занимает первое место в Центральном федеральном округе и третье место среди регионов России.

В 2023 году в области посеют 77 тыс. га озимых культур. Сев озимого рапса завершен