2 октября, 17:09

Зарплаты госслужащих и бюджетников с октября вырастут на 5,5%

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Повышение оплаты труда также ожидает гражданский персонал воинских частей

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил с октября 2023 года увеличить на 5,5% заработную плату бюджетников, госслужащих, а также гражданского персонала воинских частей. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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"Федеральным государственным органам, федеральным государственным учреждениям - главным распорядителям средств федерального бюджета <…> принять меры по увеличению с 1 октября 2023 года на 5,5% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба", - говорится в документе. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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