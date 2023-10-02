Кабмин продлил предельные цены покупки "Газпромом" газа у предприятий с OMV и Wintershall

Ограничения продлены на год, следует из распоряжения правительства

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Правительство РФ до 1 октября 2024 года продлило действие предельных цен, выше которых "Газпром" не может покупать газ и услуги у совместных предприятий (СП) с австрийской OMV и германской Wintershall Dea, следует из распоряжения кабмина.

Ранее срок действия предельных цен, установленных в декабре прошлого года, действовал до 1 октября 2023 года. Максимальные цены покупки газа и услуг "Газпромом" у этих СП распространяются на обязательства, сроки исполнения которых наступили после 1 марта 2022 года.

Так, предельная цена покупки газа, добытого на ачимовских залежах Уренгойского месторождения (разрабатывается "Газпромом" совместно с Wintershall Dea), составляет 2,55 тыс. руб. за 1 тыс. куб. м, газового конденсата - 16,37 тыс. руб. за тонну. Цена покупки газа с Южно-Русского месторождения (разрабатывается "Газпромом" вместе с OMV и Wintershall Dea) составляет не более 2,39 тыс. рублей за 1 тыс. куб. м до входа в магистральный газопровод и не более 5,464 тыс. рублей после.

Предельная оплата услуг по добыче газа на участке 1А ачимовских отложений Уренгойского месторождения составляет 800 рублей за 1 тыс. куб. м, на участках 4А и 5А - 1,6 тыс. рублей за 1 тыс. куб. м. Услуги по добыче газового конденсата на этом же месторождении стоят "Газпрому" не более 1,3 тыс. рублей за тонну на участке 1А и не более 5,07 тыс. рублей за тонну на участках 4А и 5А.

Ранее президент РФ Владимир Путин продлил до 1 октября 2024 года срок действия указа, запрещающего "Газпрому" покупать газ и услуги у совместных предприятий с OMV и Wintershall Dea по цене, выше установленной правительством РФ.