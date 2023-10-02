США заморозили новую помощь Украине из-за отсутствия долгосрочного финансирования

В Госдепе пояснили, что Вашингтон исчерпал большую часть финансовой помощи в сфере безопасности

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Администрация США фактически заморозила контрактные проекты по оказанию помощи Украине из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Хотя у нас есть возможность в ближайшем будущем продолжать поддерживать способность Украины защищаться, мы уже исчерпали большую часть текущей финансовой помощи в сфере безопасности", - сказал он. Представитель Госдепа указал, что из оставшихся средств США в ближайшее время направят Украине еще один пакет помощи, но не стал уточнять, что в него войдет.

Миллер пояснил, что в условиях отсутствия долгосрочного финансирования правительства США у страны нет возможности реализовывать "контрактные программы, которые позволяют" ей "заключать долгосрочные контракты для [оказания помощи] Украине". "Финансирование было приостановлено", - констатировал представитель Госдепа.

В связи с этим Миллер заявил, что администрация президента США "не сможет это (продолжать поддерживать Киев - прим. ТАСС) делать без дальнейших действий со стороны Конгресса". "Поэтому мы призываем Конгресс полностью профинансировать наш запрос на поддержку краткосрочной и долгосрочной помощи Украине в сфере безопасности, а также позволить Пентагону пополнить истощившиеся запасы [вооружений]", - добавил он.

Конгресс США принял, а американский президент Джо Байден подписал на выходных законопроект, позволяющий продолжать ассигнования на деятельность федерального правительства в условиях отсутствия согласованного государственного бюджета на начавшийся в стране 1 октября 2024 финансовый год. Однако по инициативе оппозиционной Республиканской партии США из этого документа были исключены положения о выделении Украине новой крупной финансовой помощи. Исполнительная ветвь власти запрашивала у законодательной в качестве дополнительных расходов в 2023 финансовом году $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Кроме того, $8,5 млрд было запрошено на содействие Украине и другим странам в сфере экономики и безопасности. Эти или какие-либо схожие пункты не вошли в одобренный Конгрессом документ, который был подписан демократом Байденом в субботу вечером и обрел таким образом силу закона. Президент США утверждал в воскресенье, что Вашингтон продолжит выделение помощи Киеву, и призвал республиканцев на Капитолийском холме поддержать инициативы такого рода.