Американский инвестор указал на торможение роста экономики США из-за бюджетной неразберихи

Кайл Шостак отметил, что факт возможной приостановки работы федерального правительства "обострил наличие системных противоречий самого процесса принятия важнейших фискальных и экономических решений"

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Неразбериха американских властей с одобрением бюджета тормозит рост экономики США, которая и так находится на грани рецессии. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

"Неразбериха и неопределенность бюджетного процесса тормозят рост экономики США, и так балансирующей на грани возможной рецессии. Глядя на то, что происходит в государственных органах, у всех ключевых частных системных игроков - банков, корпораций, инвестфондов, да и частных инвесторов - вырабатывается вполне понятное недоверие и, как следствие, нежелание торопиться выделять новые инвестиции в технологии, производство, закупки, экспорт, - сказал он. - Это состояние подвешенности выливается в проценты упущенного роста экономики и тормозит конкурентоспособность американских производителей".

Помимо этого, тот факт, что приостановки работы федерального правительства (шатдауна) удалось избежать лишь в последние часы, лишь "обострил наличие системных противоречий самого процесса принятия важнейших фискальных и экономических решений". Инвестор отмечает, что эту ситуацию "крайне негативно воспринимают рейтинговые агентства", и предполагает, что Moody's, которое пока поддерживает наивысший рейтинг США, может вскоре отправить его на пересмотр.

"Фундаментальные проблемы американской экономики, обнажившиеся на фоне драмы с одобрением правительственного бюджета, никуда не исчезли и будут только сильнее давать о себе знать в перспективе ближайших месяцев", - заключил Шостак.

Ранее обе палаты американского парламента одобрили, а президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, то есть до 17 ноября. Документ не включает в себя помощь Украине. Таким образом, в США предотвращена приостановка работы правительства. Она могла бы привести к невыдаче зарплат, отправке в принудительный неоплачиваемый отпуск и увольнениям сотен тысяч госслужащих, а также к прекращению действия множества госпрограмм.