Reuters: США уведомили Китай о скором ужесточении экспортного контроля

По данным агентства, эти правила могут вступить в силу уже в начале октября

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Вашингтон проинформировал Пекин о планах нового ужесточения норм контроля экспорта в Китай микросхем для систем искусственного интеллекта, а также инструментов для производства интегральных схем. Об этом сообщило агентство Reuters.

Оно уточнило, ссылаясь на неназванное должностное лицо США, что эти правила, ужесточающие национальный режим экспортного контроля в отношении КНР, могут вступить в силу уже в начале октября.

В октябре 2022 года США приняли решение ограничить 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. В перечень были среди прочего внесены Dahua Technology Co. и компания по разработке искусственного интеллекта и распознаванию речи iFLYTEK. Речь, по сути, идет о запрете на поставку оборудования на несколько полностью принадлежащих Китаю заводов по производству современных микросхем.