Кабмин обсудит вопросы развития Дальнего Востока и Арктики

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Правительство России под председательством премьер-министра Михаила Мишустина соберется на очередное заседание во вторник. На повестку дня вынесены четырнадцать вопросов, часть из которых посвящена развитию регионов Дальнего Востока и Арктики.

В частности, планируется обсудить пакет законопроектов, направленных на совершенствование преференциальных режимов территорий опережающего развития (ТОР), расположенных в указанных регионах. Как следует из материалов кабмина, одна из инициатив касается модернизации механизма предоставления налоговых льгот. Вторая - создания благоприятных условий для развития круизного туризма на Дальнем Востоке и в Арктике.

О важности развития этих территорий речь шла в том числе и в рамках состоявшегося в середине сентября во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ). Так, президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании, подчеркивал, что перспективы Дальнего Востока и Арктики связаны не только с освоением месторождений природных ресурсов, но и с улучшением условий для ведения бизнеса, с достойным финансированием инвестпроектов, доступных как для малого и среднего предпринимательства, так и для крупных производственных компаний во всех сферах и отраслях, территориях и районах.

Глава кабмина позднее обращал внимание на важность данных главой государства поручений по развитию Дальнего Востока, указывал на то, что их успешное выполнение необходимо для повышения качества жизни всего региона.

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Еще один законопроект, который будет обсуждаться во вторник, касается внесения изменений в Трудовой кодекс (ТК) РФ. Как пояснили в кабмине, необходимость разработки такой инициативы была связана с тем, что сейчас ТК определяет размер взыскания с работодателя процентов за задержку причитающихся сотрудникам выплат, когда эти выплаты не были начислены своевременно, однако механизм проведения таких выплат в нем не установлен. На встрече планируется обсудить корректировки, требующиеся для устранения соответствующей правовой неопределенности.

Помимо этого, участники заседания обсудят выделение средств Забайкальскому краю на соцподдержку граждан, потерявших жилье в результате чрезвычайных ситуаций, и предупреждение недобросовестных практик, связанных с использованием исполнительных документов, оформленных нотариусами.

Еще один вопрос, который включен в повестку заседания, связан со сферой водоснабжения. В настоящее время законодательно запрещено передавать в частную собственность государственные или муниципальные объекты систем холодного водоснабжения. Реконструкции данных сооружений финансируется из соответствующих бюджетов. Эту ситуацию планируется изменить, отменив данный запрет. Как указывают в правительстве, такое решение поможет сформировать источники средств для реконструкции объектов в виде амортизации. Кроме того, это снизит расходы бюджетов на их содержание.

Также будет рассматриваться вопрос о внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания и в положение о Минобрнауки России.

Среди других тем, которые обсудят члены правительства, - принятие мер по расширенной господдержке разработки и производства медизделий и электронной компонентной базы, а также наделение Росприроднадзора, Роспотребнадзора и Минприроды России новыми полномочиями в части ликвидации накопленного вреда окружающей среде.