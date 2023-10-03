На заседании Федеральной конкурсной комиссии определят лучших экспортеров страны

Премия "Экспортер года" учреждена правительством и проводится в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Лучшие экспортеры страны в рамках Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" будут определены на заседании Федеральной конкурсной комиссии 3 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского экспортного центра (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).

Премия "Экспортер года" учреждена правительством России и проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Организаторами конкурсами выступает РЭЦ, Минпромторг, Минэкономразвития, Минсельхоз и Минкомсвязи.

Победители и призеры будут установлены в двадцати номинациях - 12 из них в 6 основных номинациях (отдельно для МСП и отдельно для крупного бизнеса) и 8 из них в 5 дополнительных номинациях (в зависимости от размера компании). Кроме того, в этом году в конкурсе появилась новая дополнительная номинация для МСП: "Лучший экспортер в сфере электронной торговли".

"Премия, вручаемая по итогам конкурса, является символом государственного признания заслуг экспортеров в укреплении национальной экономики и продвижении российской конкурентоспособной продукции на зарубежные рынки", - отмечается в сообщении РЭЦ.

В заседании Федеральной конкурсной комиссии примут участие первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, генеральный директор "РЭЦ" Вероника Никишина, первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков, заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин, директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России Лилия Щур-Труханович и заместитель председателя государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Даниил Алгульян.

О Российском экспортном центре

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) - государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В Группу РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, Росэксимбанк и АНО "Школа экспорта".