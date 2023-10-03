В Думу внесут законопроект о введении прогрессивной шкалы налогооблажения на доходы физлиц

Авторы инициативы предлагают внести изменения в Налоговый кодекс, согласно которым налоговая ставка с доходов физлиц устанавливается от 0% до 35% в зависимости от величины дохода

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР вносит на рассмотрение Госдумы законопроект, устанавливающий прогрессивную шкалу налогооблажения на налог с доходов физических лиц (НДФЛ) в РФ вплоть до 35%. Текст документа есть в распоряжении ТАСС, инициатором законопроекта выступил депутат от фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Авторы предлагают внести изменения в Налоговый кодекс РФ, согласно которым налоговая ставка с доходов физлиц устанавливается от 0% до 35% в зависимости от величины дохода.

Так, при доходе менее или равном 360 тыс. рублей за налоговый период ставка остается 0%. Ставка в 13% фиксируется при доходах от 360 тыс. до 5 млн рублей. При доходе от 5 до 10 млн рублей налог будет взиматься в размере 603,2 тыс. рублей и 15% от суммы, превышающей 5 млн рублей. Доход от 10 до 50 млн рублей будет облагаться налогом в 1 млн 353,2 тыс. рублей, а также 25% налогом от суммы, превышающей 10 млн рублей. Доход в 50 до 100 млн рублей облагается налогом в 11 млн 353,2 тыс. рублей, при том, что 30% взимаются от суммы дохода свыше 50 млн рублей. Наконец, ставка в 35% устанавливается при доходе свыше 100 млн рублей, а также взимается налог в размере 26 млн 353,2 тыс. рублей.

"Дискуссии о необходимости возврата к прогрессивной шкале НДФЛ ведутся с момента ее замены на плоскую шкалу с 1 января 2001 года. Особенно они обострились в последнее время в связи усилением запроса общества на социальную справедливость, а также нынешним состоянием экономики страны, огромным, не сокращающимся многие годы разрывом в доходах россиян, ростом инфляции и падением доходов граждан", - поясняют авторы проекта.

По их словам, введение прогрессивной шкалы налогообложения физических лиц "позволит не только повысить доходы мало- и среднеобеспеченных групп населения, смягчить социальное неравенство, но и увеличить налоговые поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации".

На сегодняшний день ставка налога на доходы физических лиц в РФ составляет 15% для тех, чей годовой доход превышает 5 млн рублей, и 13% для остальных.

Позиция Минфина

В сентябре глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил об отсутствии у ведомства планов по смене базовых налогов, а также расширению прогрессивной шкалы на доходы с физических лиц. Он отметил, что в проекте к федеральному бюджету на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов не предусмотрено никаких изменений базовых налогов, в том числе роста ставки НДФЛ до 20%.