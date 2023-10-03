Эксперты спрогнозировали рост российского страхового рынка за 2023 год на 12-14%

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" полагает, что по итогам 2023 года прирост объема сделок по страхованию жизни может составить 23-24%, по страхованию от несчастного случая и болезней - 10-12%

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Страховой рынок в России в 2023 году вырастет на 12-14%, объем страховых взносов может достигнуть 2,071 трлн рублей против 1,816 трлн в 2022 году. Такой прогноз дает российское рейтинговое агентство "Эксперт РА".

По мнению экспертов, повышение ключевой ставки приведет к снижению темпов роста объемов потребительского, ипотечного и автокредитования, а также соответствующего страхования. Кроме того, может замедлиться рост накопительного страхования жизни (НСЖ) и инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) за счет повышения ставок по депозитам и перетока части клиентов в этот инструмент.

Так, по итогам 2023 года прирост объема сделок по страхованию жизни может составить 23-24%, по страхованию от несчастного случая и болезней - 10-12%. А темпы прироста взносов по ОСАГО, исходя из прогноза, по итогам 2023 года вырастут на 12-15%, по страхованию автокаско - увеличатся на 6-8%. Также агентство предполагает, темпы прироста взносов по ДМС будут поддерживаться медицинской инфляцией и составят 8-10% за 2023 год.

Итоги первого полугодия

По данным Банка России, на которые опирается "Эксперт РА", объем страхового рынка в России увеличился на 24% за первое полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, или на 210,9 млрд рублей, до 1,073 трлн рублей.

Агентство отмечает, что наиболее сильно в I полугодии 2023 года увеличился объем страхования жизни (на 57% или на 124 млрд рублей) в связи восстановлением розничного кредитования. Наибольший вклад внес рост кредитного страхования жизни (+139%, +62,2 млрд рублей), НСЖ (+28%, +32,6 млрд рублей) и ИСЖ (+55%, +28,6 млрд рублей).

При этом также вырос объем страховых премий по автострахованию: за первое полугодие 2023 года рынок ОСАГО увеличился на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а его абсолютный прирост составил 34 млрд рублей. Такую динамику агентство объясняет расширением тарифного коридора, произошедшего в сентябре 2022 года. Прирост по автокаско за этот же период составил 17% (+17,2 млрд рублей), что связано с восстановлением продаж новых автомобилей, а также увеличением средней стоимости страхового полиса.

Объем страхования от несчастных случаев и болезней по итогам первого полугодия увеличился на 32 млрд рублей или на 40%. В то же время в сегменте ДМС отмечается сокращение страховых премий на 11% по сравнению с первым полугодием 2022 года. Эксперты полагают, что снижение премий может быть связано с сезонностью заключения крупных контрактов с корпоративными клиентами, когда договоры подписываются в начале или в конце года, а также с изменением подходов в формировании статистики страховщиками.