Белоруссия продлила лицензирование вывоза зерна

В список запрещенных к вывозу без лицензии зерновых вошли, в частности, овес, кукуруза, просо, тритикале

МИНСК, 3 октября. /ТАСС/. Белоруссия продлила на полгода лицензирование вывоза за пределы страны зерновых культур, включая пшеницу, рожь, ячмень, а также гречиху. Соответствующее постановление правительства опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

"Установить, что по разовым лицензиям <...> осуществляется вывоз: за пределы Республики Беларусь в государства - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров согласно приложению, происходящих с территории Республики Беларусь; <...> в государства, не являющиеся государствами - членами ЕАЭС, <...> товаров <...> при их помещении под таможенную процедуру экспорта", - говорится в документе.

В перечень запрещенных к вывозу без лицензии зерновых также вошли овес, кукуруза, просо, тритикале.

Выдача разовых лицензий производится министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с областными и минским городским исполкомами. В числе прочих оснований для отказа в выдаче лицензий указывается "необходимость удовлетворения (обеспечения) потребности внутреннего рынка в товарах, заявленных к вывозу". Запрет на вывоз зерна без лицензии будет действовать в течение шести месяцев.

Ранее Белоруссия вводила лицензирование вывоза зерна сроком на полгода в конце сентября 2022 года и в конце марта 2023 года.