Потребность коммунальной энергетики Приморья в мазуте снизилась почти вдвое за 10 лет

Как сообщили в правительстве региона, показатель уменьшился из-за перевода источников тепла на другое топливо

ВЛАДИВОСТОК, 3 октября. /ТАСС/. Годовая потребность коммунальной энергетики Приморья в мазуте за 10 лет снизилась почти вдвое, его стоимость по сравнению с прошлым годом выросла в два раза почти до 50 тыс. рублей за тонну, сообщила ТАСС заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко.

"В топливно-энергетическом балансе Приморского края в части коммунальной энергетики 38% занимает мазут. Надо сказать, что еще 10 лет назад годовая потребность измерялась 445 тыс. тонн на отопительный сезон, сейчас это 238 тыс. тонн. Что касается цены, то, безусловно, волатильность этого ресурса достаточно высока, и если в предыдущий отопительный сезон можно было приобрести мазут по цене 22-24 тыс. рублей за тонну, то сейчас эта цена уже подходит к 50 тыс. рублей за тонну", - сказала Пархоменко.

Она отметила, что это оказывает непосредственное влияние на бюджетную составляющую, так как в Приморском крае действует закон о поддержке теплоснабжающих организаций, за счет которого компенсируется межтарифная разница стоимости топлива, в том числе, мазута.

"И это достаточно большая сумма в бюджете Приморского края, в этом году заложено более 3 млрд рублей на эти цели. По результатам проведенных закупочных процедур будет понятно, необходимо ли дополнительно предусматривать средства. Что касается закупки мазута, то есть необходимый запас, который, безусловно, будет накоплен", - сказала собеседница.

В пресс-службе правительства края ТАСС пояснили, что потребность в мазуте снижается за счет перевода источников тепла на другое топливо, в основном на уголь, а также на газ. В частности, в во втором по величине городе края Уссурийске восемь котельных уже газифицировано, еще три планируется подключить к газу в текущем году, также ведется работа на других объектах Приморья.

Вице-премьер Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином в конце сентября заявил, что правительство России в настоящий момент прорабатывает возможность выделения субсидий на поставку мазута в ряд регионов, которые используют его в энергетике. По его словам, в результате повышения биржевых цен в России стоимость мазута для регионов превысила средний уровень, который складывался в прошлом году.