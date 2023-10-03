Число исследований на радиацию добытой на Дальнем Востоке рыбы увеличилось в 1,5 раза

Как сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, за неделю зафиксировали 751 лабораторную проверку

ВЛАДИВОСТОК, 3 октября. /ТАСС/. Количество исследований проб рыбной продукции, добытой на Дальнем Востоке, в рамках усиленного радиологического контроля за неделю выросло в 1,5 раза до 751 случаев, превышения нормативов по показателям радиоактивной чистоты не установлено, сообщило Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

"Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора с 25 августа проводится усиленный радиологический контроль за рыбной продукцией, добытой вблизи места сброса слаборадиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1". <...> Только с 25 сентября по 2 октября лабораторией проведено 751 исследование 257 проб рыбной продукции, добытой в промысловых подзонах шести регионов Российской Федерации. Отметим, по сравнению с неделей ранее, увеличилось количество образцов рыбопродукции, поступивших на исследование в Приморскую МВЛ (межобластную ветеринарную лабораторию), также выросло количество проведенных исследований (неделей ранее проведено 494 исследования 164 проб рыбопродукции)", - говорится в сообщении.

Всего с 25 августа лаборатория провела 2 285 исследований 767 проб рыбной продукции. Случаев превышения установленных нормативов по показателям радиоактивной чистоты не установлено.

На исследование поступают охлажденная и замороженная продукция - икра, креветки, крабы, живой морской еж, гребешок, горбуша, кета, минтай, треска и другие виды продукции. Среди регионов происхождения рыбы, морепродуктов и икры заказчики исследований указывают промысловые подзоны Приморского края, Камчатского края, Сахалинской области, Хабаровского края, Магаданской и Мурманской области.

Оператор АЭС компания Tokyo Electric Power 24 августа начала сброс в океан первой партии воды, которая, как заявляют в Токио, прошла очистку, дополнительно разбавлена морской водой и в целом очищена от радиоактивных веществ, но в незначительных объемах содержит тритий.