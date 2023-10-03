В Якутии на базе проекта развития территорий оформили 26 дальневосточных гектаров

Как сообщил генеральный управляющий ООО "УК "Микрополис" Иван Степанов, решаются вопросы, связанные с организацией и проведением электроснабжения

ЯКУТСК, 3 октября. /ТАСС/. Первые 26 дальневосточных гектаров оформлены на базе проекта "Микрополис - территория будущего", направленного на коллективное освоение сельских территорий и создание поселения нового типа. Об этом сообщил ТАСС генеральный управляющий ООО "УК "Микрополис", директор автономной некоммерческой организации по поддержке стратегических инициатив "Индустрия будущего" Иван Степанов.

"Проект состоит из трех этапов, мы на начальном этапе. <…> Нам удалось на данном этапе оформить 26 участков, желающих на самом деле больше, мы идем поступательно, решая разного рода вопросы", - сказал Степанов. Он отметил, что в данный момент ведется работа по согласованию генерального плана села Магарас, в границах которого расположился проект. Также ведется работа по организации и проведению электроснабжения.

В мае 2022 года было объявлено о создании нового поселения, был подписан меморандум о взаимодействии между региональными властями, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, АНО "Индустрия будущего" и администрацией Одунунского наслега Горного района, где находится село Магарас.

"Микрополис" - проект по комплексному развитию сельских территорий, реализуется с использованием программы "Дальневосточный гектар". Предполагается создание жилого микрорайона и пилотных проектов в сферах сельского хозяйства и туризма, далее - создание поселения с базовой инфраструктурой на базе микрорайона, затем преобразование села в микрополис.

Реализация проекта разделена на три этапа с полным запуском всех объектов до 2035 года. На территории запланированы производство и бизнес-кластеры - агро-кластер, тур-кластер, арт-кластер, производственные цеха и инкубатор проектов. На территории планируется возвести необходимые социальные объекты для комфортного проживания.