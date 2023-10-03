Сенатор попросил Минцифры запретить размещать в RuStore нарушающие законы VPN-сервисы

Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин считает, что одним из важнейших критериев размещения таких сервисов должно быть выполнение законодательства в части непредоставления доступа к реестру запрещенной информации

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин просит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций установить в качестве критерия размещения VPN-сервисов в официальном магазине приложений RuStore соблюдение требования российского законодательства и непредоставление доступа к запрещенным в России сайтам. Сенатор рассказал ТАСС, что направил соответствующий запрос на имя министра Максута Шадаева.

"Учитывая, что RuStore позиционируется как российский сетевой магазин приложений для мобильных устройств, разработанный при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, прошу вас провести внутреннюю проверку и по возможности установить критерии для размещения в указанном магазине VPN-сервисов. Представляется, что одним из важнейших критериев их размещения должно быть выполнение законодательства РФ в части непредоставления доступа к реестру запрещенной информации", - написал Шейкин в обращении на имя министра, текст которого есть в распоряжении ТАСС.

Он пояснил, что в соответствии с российским законодательством Роскомнадзор подготовил проект приказа, по которому критерием для внесения в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой запрещено в России, станет "наличие информации, предоставляющей возможность получения доступа, в том числе путем загрузки программ для электронных вычислительных машин, к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации".

"В случае утверждения проекта приказа в действующей редакции он вступит в силу с 1 марта 2024 года", - отметил зампред Совета по цифровизации.