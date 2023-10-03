Казахстан и Газпромбанк подписали меморандум о сотрудничестве в области развития ЖКХ

Использование сервиса "Банковское сопровождение контрактов" позволит казахстанской стороне эффективнее привлекать финансирование для реализации проектов, считают в банке

АСТАНА, 3 октября. /ТАСС/. АО "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства" (КазЦентр ЖКХ) и Газпромбанк заключили меморандум о сотрудничестве в области банковского сопровождения контрактов для развития сферы ЖКХ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства промышленности и строительства Казахстана.

"Согласно документу, "КазЦентр ЖКХ" и банк намерены использовать практику банковского сопровождения при реализации государственной программы по модернизации и развитию ЖКХ в Казахстане. В свою очередь, Газпромбанк, являясь единственной российской кредитной организацией, осуществляющей экспорт данной технологии в другие страны, окажет партнеру методологическую, консультационную и иную экспертную поддержку по продукту", - говорится в сообщении.

Как отметила вице-президент - заместитель начальника департамента синдицированного и международного финансирования Газпромбанка Анастасия Шакина, использование сервиса "Банковское сопровождение контрактов" позволит казахстанской стороне более эффективно привлекать финансирование для реализации проектов. "Уверена, что уникальный и гибкий инструмент банковского сопровождения окажет содействие развитию инфраструктурно-жилищного комплекса Республики Казахстан, станет залогом успешной реализации проектов нашего клиента и будет способствовать повышению общей прозрачности рынка ЖКХ в Республике", - цитирует ее пресс-служба ведомства.