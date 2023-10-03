Meta может ввести платную блокировку рекламы в Instagram и Facebook

Стоимость опции составит от $10,5 до $14 в месяц

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Корпорация Meta Platforms (признана в России экстремистской) планирует предложить пользователям принадлежащих ей платформ Facebook и Instagram (обе запрещены в РФ) платную опцию отключения рекламы. Об этом в понедельник сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, нововведение может затронуть европейских пользователей данных сервисов. Стоимость будет зависеть от устройства, на котором используется приложение: около $10,5 в месяц будут отдавать пользователи, которые заходят в свои учетные записи с компьютеров; цена для тех, кто предпочитает использовать смартфоны, составит около $14. Пользоваться Facebook и Instagram можно будет и бесплатно, однако в таком случае владелец аккаунта будет видеть персонализированную рекламу.

Как отмечает издание, таким образом Meta рассчитывает обойти правила Евросоюза, который угрожает ограничить возможность показывать пользователям персонализированную рекламу без их предварительного согласия. Корпорация может официально заявить о своих планах внедрить платную подписку для европейских пользователей в ближайшие месяцы.

Ранее о планах перевести социальную сеть X (ранее Twitter) на платную основу заявлял предприниматель Илон Маск. Таким образом миллиардер рассчитывает бороться с "армией ботов". Как утверждает Маск, новая мера затруднит создание аккаунтов для ботов, поскольку для оплаты доступа к каждой учетной записи потребуется отдельное платежное средство.