3 октября, 04:17

Meta может ввести платную блокировку рекламы в Instagram и Facebook

AP Photo/ Eraldo Peres
© AP Photo/ Eraldo Peres

Стоимость опции составит от $10,5 до $14 в месяц

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Корпорация Meta Platforms (признана в России экстремистской) планирует предложить пользователям принадлежащих ей платформ Facebook и Instagram (обе запрещены в РФ) платную опцию отключения рекламы. Об этом в понедельник сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, нововведение может затронуть европейских пользователей данных сервисов. Стоимость будет зависеть от устройства, на котором используется приложение: около $10,5 в месяц будут отдавать пользователи, которые заходят в свои учетные записи с компьютеров; цена для тех, кто предпочитает использовать смартфоны, составит около $14. Пользоваться Facebook и Instagram можно будет и бесплатно, однако в таком случае владелец аккаунта будет видеть персонализированную рекламу.

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Как отмечает издание, таким образом Meta рассчитывает обойти правила Евросоюза, который угрожает ограничить возможность показывать пользователям персонализированную рекламу без их предварительного согласия. Корпорация может официально заявить о своих планах внедрить платную подписку для европейских пользователей в ближайшие месяцы.

Ранее о планах перевести социальную сеть X (ранее Twitter) на платную основу заявлял предприниматель Илон Маск. Таким образом миллиардер рассчитывает бороться с "армией ботов". Как утверждает Маск, новая мера затруднит создание аккаунтов для ботов, поскольку для оплаты доступа к каждой учетной записи потребуется отдельное платежное средство. 

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США
© Информационное агентство ТАСС
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