FT: ЕК может разморозить около €13 млрд для Венгрии ради поддержки ей помощи Украине

Предполагается, что сумма будет разморожена до конца ноября, сообщает газета со ссылкой на трех чиновников

ТАСС, 3 октября. Еврокомиссия планирует разморозить около €13 млрд для Венгрии, чтобы увеличить бюджет блока, а также чтобы заручиться поддержкой Будапешта в вопросе предоставления финансовой помощи Киеву. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на трех чиновников.

По их данным, предполагается, что сумма будет разморожена до конца ноября.

Согласно сведениям Financial Times, в декабре 2022 года ЕК заблокировала предназначенные для Венгрии средства в европейских фондах на сумму около €22 млрд, сославшись на якобы несоблюдение прав человека и верховенства закона в стране. В мае Будапешт провели реформы. Представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер заявил газете, что 26 сентября Брюссель направил правительству Венгрии письмо с просьбой разъяснить некоторые детали этих реформ. Получив ответ, ЕК продолжит оценивать возможность разморозки средств для Венгрии.

В венгерском Министерстве по делам ЕС не ответили на запрос Financial Times о комментарии.

Будапешт считает, что действия Брюсселя продиктованы политическими причинами и объясняются стремлением ослабить позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.