Травников заявил, что в Новосибирской области к 2026 году ожидается рост инвестиций на 30%

Губернатор региона сообщил, что перспективными отраслями в области в ближайшие пять лет останутся логистика и развитие переработки сельхозпродукции

НОВОСИБИРСК, 3 октября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области ожидают роста объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 30% к 2026 году - до 446 млрд рублей. Перспективными отраслями в регионе в ближайшие пять лет останутся логистика и развитие переработки сельхозпродукции, рассказал ТАСС губернатор региона Андрей Травников.

"Объем инвестиций в основной капитал в 2023 году оценивается на уровне 342,8 млрд рублей, что на 20,4 млрд рублей превышает показатель прошлого года. Даже при консервативном прогнозе ожидается увеличение объема инвестиций к 2026 году до 446 млрд рублей", - сказал Травников.

Губернатор добавил, что экономика Новосибирской области разнообразна и диверсифицирована, и власти региона намерены создавать условия для развития всех отраслей, которые представлены на территории, а не выделять приоритетные.

Он отметил в качестве перспективных для региона отраслей логистику и развитие переработки продукции аграрно-промышленного комплекса. "Здесь тоже есть результаты, как в виде конкретных проектов, так и в виде увеличения доли сельхозпродукции, которая стала перерабатываться внутри региона", - сказал он.

Травников отметил, что актуальным остается вопрос завершения строительства молокоперерабатывающего завода "Эконива" в Маслянинском районе, которое решит проблему профицита сырого молока, запуска проектов по переработке или потреблению зерна. "Вывозить зерно за 4 тыс. км для нас накладно, и объем переработки будет расти", - сказал губернатор.

Среди приоритетных логистических проектов он отметил вторую очередь аэропорта Толмачево: и терминал, и развитие взлетно-посадочных полос, а также реализуемые в регионе проекты по складской инфраструктуре и контейнерным мощностям. "Но в целом подход стратегии останется прежним: мы не будем ущемлять ни одну отрасль, для нас каждая отрасль важна, и каждая отрасль будет получать поддержку", - сказал он.

Также губернатор отметил, что одной из самых быстрорастущих отраслей в регионе является производство электронного и оптического оборудования. "Да, пока мы, конечно, по объемам доходов не можем сравниться с банками или с угольщиками, но, если говорить по процентам прироста поступлений от налогов, это одна из наиболее интересных для нас отраслей. Ограничения зарубежных государств создали возможность для производства электронного и оптического оборудования, рынки раскрыли, и видно, что отрасль стала развиваться", - добавил он.