3 октября, 05:34

В Kion сменился директор по развитию продукта

На эту должность назначен Алексей Арефьев

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Руководитель продуктовых программ онлайн-кинотеатра More.TV Алексей Арефьев назначен директором по развитию продукта и технологий онлайн-кинотеатра Kion. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Kion.

"Алексей Арефьев занял должность директора по развитию продукта и технологий онлайн-кинотеатра Kion", - сказано в сообщении.

Ранее Арефьев работал в онлайн-кинотеатре More.tv, где отвечал за разработку стратегии развития продукта с фокусом на выручку и базу подписчиков, а до More.tv - в государственной лотерее "Столото", где также отвечал за онлайн-каналы продаж и достижение бизнес-целей компании. 

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